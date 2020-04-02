Врач рассказал об опасности заражения коронавирусом от одежды

Вадим Карасев

Фото: @uakomar

Врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский объяснил, как правильно обрабатывать одежду для предотвращения заражения коронавирусом. Во время прямого эфира с певицей Светланой Лободой в Instagram доктор подтвердил, что такая опасность реальна.

Он рассказал, что дезинфицировать одежду необходимо только в определенных случаях. «Когда к тебе подходили люди, на тебя чихали и кашляли, или когда ты терся обо что-то: перила, стены лифта», — рассказал врач. По словам специалиста, если человек лишь гулял в одиночестве, в этом нет необходимости.

Комаровский также посоветовал держать одежду на солнце для дезинфекции. «Если на солнце висит, достаточно двух часов. Солнце убивает все хорошо», — заметил доктор. При этом лучшим вариантом он посчитал наличие нескольких комплектов одежды. «Пришли, сняли, закрыли на балконе на пару дней, а после можете снова носить», — пояснил специалист.

«Перед входом в дом лучше иметь дезинфицирующие коврики», — подчеркнул он. Комаровский также рассказал, что для уборки внутри дома подойдет отбеливатель с хлором.

Еще в конце января Комаровский выступил с несколькими советами по защитите от коронавируса. По словам врача, важно защищать слизистые оболочки и пить много жидкости, а при первых признаках заболевания оставаться дома. Педиатр также порекомендовал меньше обниматься и меньше бывать в общественных местах, хорошо питаться, тепло одеваться и не нервироваться.