Врио главы Архангельской области назначен слушатель "школы губернаторов" Александр Цыбульский

Вадим Карасев

Фото: профиль Александра Цыбульского в vk.com

Временно исполняющим обязанности губернатора Архангельской области назначен Александр Цыбульский, возглавляющий Ненецкий автономный округ. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

Александр Цыбульский прошел обучение по программе подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, так называемой "школе губернаторов". Она была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, московской школы управления "Сколково", РАНХиГС и Высшей школы экономики.