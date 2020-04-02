Захарова рассказала, кто профинансировал отправление медицинского груза для США

Вадим Карасев

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, кто профинансировал отправку медицинского груза для США из России.

Как пишет ТАСС, Мария Захарова сказала, что половина стоимости груза была оплачена РФПИ (Российский фонд прямых инвестиций), а остальную часть стоимости – американская сторона.

Она отметила, что сотрудничество России и США по вопросам распространения и лечения коронавирусной инфекции ведется на основе договоренностей глав государств, к которым они пришли в ходе телефонного разговора 30 марта.

«В развитие указанных договоренностей, груз медоборудования был доставлен в США самолетом военно-транспортной авиации Минобороны России. Половина стоимости груза оплачена Российским фондом прямых инвестиций, а половина - американской стороной самостоятельно", - сказала Захарова.

При этом, она добавила, что РФПИ играет значительную роль в российском и американском деловом сотрудничестве.

По ее словам, сейчас у России есть возможность оказания помощи в борьбе с общей угрозой.

«В самый острый этап борьбы Китая с коронавирусной эпидемией Москва одной из первых помогла китайским друзьям. Теперь Пекин поддерживает нас», - отметила Мария Захарова.

В эти дни США будут проводить переориентацию своей промышленности на производство товаров, необходимых для сдерживания распространения коронавирусной инфекции.