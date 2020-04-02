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Зараженный коронавирусом Лещенко обратился к поклонникам

Зараженный коронавирусом Лещенко обратился к поклонникамФото: Евгений Биятов / РИА Новости

Зараженный коронавирусом народный артист РСФСР Лев Лещенко обратился к поклонникам. Об этом сообщает РИА Новости.

Он поблагодарил фанатов, которые поддержали его флешмобом и исполнили песню «Надежда», а также отметил, что скоро ситуация с COVID-19 улучшится. «Верьте, мы все скоро выздоровеем, этот мир изменится для каждого из нас, а ценности наконец-то приобретут истинный смысл. Искусство, музыка и стихи всегда были душой нашего народа, а песня особым способом объединяла всех нас, вселяя любовь, веру и надежду», — заявил певец.

24 марта Лещенко и его жену госпитализировали в медицинский центр в московском поселке Коммунарке, у него диагностировали двустороннюю пневмонию. Через два дня у артиста подтвердился коронавирус. 31 марта сообщалось, что ему стало лучше: исполнителю перестали проводить кислородную терапию и перевели в палату к жене.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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