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Заразившийся коронавирусом глава Минздрава Израиля ушел на карантин — СМИ

Заразившийся коронавирусом глава Минздрава Израиля ушел на карантин — СМИ

Глава министерства здравоохранения Израиля Яаков Лицман, у которого выявили коронавирус, ушел на карантин, но продолжает работать, сообщает RT со ссылкой на местную прессу.

Вирус выявлен также у супруги министра. Они оба на карантине. Лицман будет продолжать исполнять обязанности главы Минздрава, находясь дома.

Всего в Израиле зафиксировано 6092 случая заражения коронавирусом, из-за болезни скончались 26 человек.

Ранее тестирование на коронавирус не выявило заражения у премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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