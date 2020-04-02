Заразившийся коронавирусом глава Минздрава Израиля ушел на карантин — СМИ
Сегодня, 04:21 Алексей Вольцев
Глава министерства здравоохранения Израиля Яаков Лицман, у которого выявили коронавирус, ушел на карантин, но продолжает работать, сообщает RT со ссылкой на местную прессу.
Вирус выявлен также у супруги министра. Они оба на карантине. Лицман будет продолжать исполнять обязанности главы Минздрава, находясь дома.
Всего в Израиле зафиксировано 6092 случая заражения коронавирусом, из-за болезни скончались 26 человек.
Ранее тестирование на коронавирус не выявило заражения у премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
По материалам: eadaily.com