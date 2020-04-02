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Зеленский подписал закон о 300%-ных доплатах медикам и выплате помощи по частичной безработице

Зеленский подписал закон о 300%-ных доплатах медикам и выплате помощи по частичной безработице

Подтвердивший требование об обсервации возвращающихся из-за рубежа украинцев президент Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-19)», который парламент принял 30 марта.

Об этом сообщается на официальном интернет-представительстве главы государства.

«Документом предусмотрены дополнительные социальные и экономические гарантии для поддержки граждан и бизнеса в условиях противодействия распространению коронавируса в Украине», — говорится в сообщении.

Закон, в частности, предусматривает доплату в размере до 300% заработной платы медикам и другим работникам, задействованным в лечении больных COVID-19, а работникам социальной защиты населения, оказывающим услуги гражданам, находящимся дома, — до 100% заработной платы. Кроме того, правительство получает право на период карантина устанавливать предельные цены на товары противоэпидемического назначения и социально значимые товары. Закон также предусматривает, что операции по ввозу в Украину лекарств, медицинских изделий и оборудования для противодействия COVID-19 и их поставки освобождаются от уплаты НДС.

Закон, который подписал глава государства, позволит также решить вопрос с обеспечением антисептиками — установлен нулевой акциз и упрощена админпроцедура производства и закупок спирта для дезинфекторов.

Документом предусмотрена и выплата помощи по частичной безработице работникам малых и средних предприятий, для которых будут сохранены рабочие места во время карантина.

Кроме того, упрощается оформление дистанционной работы — работники имеют право распределять рабочее время по своему усмотрению, а выполнение дистанционной работе не приводит к каким-либо ограничениям трудовых прав или уменьшению зарплаты. Все социальные выплаты на период карантина будут продлены автоматически — гражданам не нужно подвергать себя опасности и появляться в соответствующих учреждениях.

Важным является также предусмотренный законом запрет повышать процентные ставки по всем кредитным договорам. А потребительские кредиты, взятые до 2017 года, временно освобождаются от штрафов и пени", — говорится в сообщении.

Документом предусмотрено и увеличение лимитов для групп плательщиков единого налога физических лиц — предпринимателей: первая группа — с 300 тыс. до 1 млн грн, вторая группа — со 1,5 млн до 5 млн грн, третья группа — с 5 млн до 7 млн грн.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что глава государства подписал закон, которым разрешается применение незарегистрированных в Украине препаратов.

# Украина
По материалам: fakty.ua

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