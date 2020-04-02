Земфира впервые за долгое время выпустила новую песню — "Крым". Она про то, как трудно жить вместе

Вадим Карасев

Земфира сделала неожиданный и долгожданный подарок всем меломанам — впервые за полтора года выпустила новый сингл "Крым". Именно столько времени прошло с выхода ее песни "Джозеф" в 2018 году.

Сегодня 1 апреля, когда многие сейчас поодиночке, Земфира выпустила в сети свою новую песню "КРЫМ" и всех объединила — что может быть лучше? (Орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.) — написала Рената Литвинова в инстаграме.





Действительно, из-за карантина и эпидемии коронавируса в этом году многим не до смеха 1 апреля. Новая песня Земфиры тоже проникнута щемящим чувством одиночества и тоски.

Песня "Крым" была написана для фильма "Северный ветер" Ренаты Литвиновой, который стал продолжением ее спектакля.

В 2016 году состоялся последний гастрольный тур Земфиры "Маленький человек", во время которого она объявила о прекращении концертной деятельности. С тех пор певица практически перестала выступать, лишь изредка появлялась на закрытых вечеринках. В ноябре прошлого года российская звезда выступила на фестивале Parus в Дубае, где представила публике две новые песни — Abuse и Goodbye, но ни одна из них пока не доступна для скачивания.





Земфира





Постер к фильму "Северный ветер"