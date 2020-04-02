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Звезда K-Pop извинился за неудачную шутку на 1 апреля

Звезда K-Pop извинился за неудачную шутку на 1 апреля
. Звезда южнокорейской группы K-Pop Ким Джэджун извинился перед фанатами за неудачную шутку. Ранее он сообщил, что находится в больнице с COVID-19, сообщает NME.

Певец сначала рассказал поклонникам, что заразился из-за того, что не следовал рекомендациям правительства и вел "беспечный образ жизни". Меньше, чем через час, он сам опроверг эту информацию, написав, что это была первоапрельская шутка.

В своем инстаграме в посте, который он позже удалил, Джэджун написал: "Узнать, что человек, которого  ты любишь или который тебе дорог, заражен вирусом? Это ужасно. Несмотря на это на улицах полно людей, которые ведут себя так, как будто с ними этого не может случиться… Многие переживают из-за такого безответственного подхода".    


"Ошибочно предполагать, что с вами и с людьми, которые вас окружают, ничего не произойдет. Родственники многих моих знакомых уже заразились. Это не так уж далеко", – добавил он.

"Не думаю, что слез будет достаточно, когда вас из-за неосторожности коснется горе. Давайте будем бдительны", – рекомендовал 34-летний музыкант.

"Знаю, что был неправ, я только хотел сказать, что мы должны осознавать все риски и минимизировать число жертв", – написал Джэджун.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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