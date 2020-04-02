Звезда сериала «Паромщица» Вадим Андреев: «Сын наконец-то помирился с женой!»

Влада Некрасова

Вадим Андреев сыграл одну из ключевых ролей в сериале «Паромщица», который стартовал на канале «Россия 1» 30 марта — в день рождения актера. Вадим Юрьевич перевоплотился в отца главной героини, на чью долю выпали тяжелые испытания.

По сюжету герой Андреева умирает. 62-летний артист не считает себя суеверным и спокойно относится к подобным сценариям. Рассуждениями на тему творчества и подробностями личной жизни он поделился со «СтарХитом».

— Вадим Юрьевич, в «Паромщице» вы играете отца главной героини. По сценарию вы... умираете. Суеверны ли на этот счет?Господи, я в каждом втором кинопроектн либо умираю, либо меня убивают. Нет у меня никаких суеверий на этот счет. Тем более у героев моего возраста в жанре мелодрамы часто случаются инфаркты и инсульты. Так что все нормально в этом смысле. — По сюжету ваша экранная дочь столкнулась с несправедливостью — ее подставили и обвиняют в убийстве. А вам приходилось когда-либо сталкиваться с предательством?Среди родных, слава Богу, предателей нет. А чужие люди предавали, есть горький опыт. Особенно в лихие 90-е было много всего. Как-то мне, уважаемому человеку, продали Mercedes, который оказался угнанным. Когда я предъявил претензии ребятам-продавцам, мол, что вы творите, ведь я заплатил большие деньги, мне предложили взамен другой автомобиль. Правда, с доплатой. Эта машина тоже оказалась угнанной... Милиция ничего не могла поделать. Вот такое бывало.— Получается, остались без денег и машины?Да, денег больших лишился, но тогда я прилично зарабатывал, так что дела были не так уж и плохи. — Недавно вы рассказывали «СтарХиту», что придерживаетесь правильного питания, худеете. Как с этим дела сейчас? Признаюсь честно: на Новый год позволил себе излишества, потом две недели снимался в Мурманской области. Там с правильным питанием тоже была беда.— Сейчас введен режим обязательной самоизоляции из-за вспышки коронавируса. Чем занимаетесь дома?25 марта прилетел со съемок из Мурманской области. Живу в Подмосковье. Чем тут заниматься? Хозяйства у меня нет, вот велосипед наладил, думаю немного покататься. Хотел к своему духовнику съездить, но решил переждать еще недельку. Мы с женой законопослушные граждане!— Рады внеплановым «каникулам»?Собственно, до 6 апреля у меня все равно перерыв. Но, наверное, выходные продлятся, и мой рабочий график несколько сдвинется. Впереди у меня много проектов, в том числе съемки в «Балаболах». Мы в мае должны были в Сочи доснять кое-что по предыдущему сезону, но пока съемочная команда находится в недоумении в связи с тяжелой обстановкой в мире. Поэтому пока чувствуется неопределенность. Отменились мои спектакли, но я спокойно отношусь к этому. Мне есть на что жить, кредитов-ипотек нет, денежку какую-то заработал. Так что все нормально. Да, у меня возникали порывы съездить куда-то на выходных, но сейчас дороги перекрыли. Да и зачем играть с огнем?! Кстати, в нашей деревне, которая находится в 50 километрах от столицы, жители дисциплинированнее, чем в городе. У нас шашлыки массово не жарили, скоплений больших не было. — Вы с женой Галиной прожили вместе больше 40 лет! Поделитесь секретом семейного счастья?Правильно, мы с супругой вместе 42 года. Главное в этом вопросе с уважением и трепетом относиться друг к другу. Надо находить в своем партнере только хорошие черты. Скажу по своему опыту: после 10-15 лет совместной жизни муж и жена становятся друг другу родными. Особенно чувствуется это в возрасте, когда родителей уже нет в живых. Ах, да! Иногда отдыхать друг от друга тоже очень полезно.— Говорят, что супруги сталкиваются с кризисом в отношениях после появления на свет ребенка. Сказываются бессонные ночи, усталость... Пришлось ли вам сталкиваться с этим?До развода дело не доходило, но конфликты были, конечно. Когда родился наш сын, мне было 20 лет. Я тогда оканчивал учебное заведение — писал диплом, играл первую свою главную роль в фильме «Баламут». Да, были недосыпы. К тому же растить ребенка в то время было труднее, нежели сейчас. Пеленки стирали вручную, обходились без подгузников... Но все преодолели, все пережили. Не могу сказать, что все 42 года совместной жизни были безоблачными. Надо просто быть терпимее друг к другу, тогда все будет хорошо.— А измену бы простили? Со стороны жены не было измен, даже попыток таких не было! Так что ничего не могу сказать.— Кстати, как ваш сын с женой поживают? Помнится, у них был серьезный конфликт.Да, раздули скандал на ровном месте, но это было год назад. Слава Богу, вся эта желтизна не подтвердилась. Недавно сын приезжал ко мне с внучкой, с днем рождения меня поздравляли. Софья мне стих рассказала. Я все это опубликовал в Facebook. Так что все хорошо! Андрей с женой помирились!

Фото: личный архив