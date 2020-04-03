85-летняя Алиса Фрейндлих освоила видеосвязь на самоизоляции

Алексей Вольцев

Вчера впервые в истории Большого драматического театра состоялся сбор артистов в онлайн-режиме. Такие меры были предприняты в связи с самоизоляцией. Несмотря на необычный формат встречи, многие остались от него в восторге.

Алиса Фрейндлих почти 40 лет служит в БДТ на Фонтанке, но еще ни разу не работала в онлайн-режиме, впрочем, как и остальные члены труппы. Теперь такая возможность, и весьма скоро, представится артистке и ее коллегам.

Вчера худрук Андрей Могучий провел с актерами и другими сотрудниками совещание в Сети. На виртуальной встрече присутствовали 97 человек, которые вышли на связь прямо из дома, а вот сам Могучий говорил из зала театра.

Андрей Анатольевич заявил, что, несмотря на непростую ситуацию в мире, БДТ не прекратит свою деятельность, однако перейдет на виртуальный формат. «Сейчас мы тестируем жизнеспособность этой истории, поэтому приветствуются все инициативы. Почему это важно и необходимо? Мы разобщены. А профессия наша коллективная и не терпит разобщения. Давайте попробуем продолжить жить и работать, не терять друг друга, не терять зрителя. Давайте сыграем в эту игру», — обратился он к артистам.





По словам худрука, запуск новых проектов начнется уже в начале апреля на специальном портале театра. В планах проведение радиоспектаклей, Интернет-постановок, онлайн-встреч. Предусмотрен даже виртуальный буфет.

«Попробуем использовать во благо этот непростой период нашей жизни, извлечь из него максимальную художественную пользу, — говорил Могучий. — Я думаю, что главное сейчас — не впадать в крайности. С одной стороны — соблюдать все, что говорят врачи, с другой — не паниковать и держаться середины. Сейчас главное — постараться максимально беречь себя и своих близких. Я же расскажу вам, как мы будем обеспечивать свою собственную жизнедеятельность наперекор злобному вирусу».

К слову, 85-летняя Алиса Бруновна осталась в восторге от идеи руководителя. С улыбкой встретила перемены и 68-летняя Нина Усатова. Поспешли поддержать инициативу театра и поклонники. «Ждем новых антивирусных премьер»; «Это уникально! Вы самые лучшие. Терпения и сил в эти моменты! Все будет хорошо»; «Алиса Бруновна, как всегда, прекрасна», — отмечают пользователи.

Напомним, что с 30 марта в Санкт-Петербурге введен режим полной самоизоляции. Причем жителям старшего возраста придется задержаться дома до 14 апреля, так как пожилые люди находятся в группе риска в ситуации с коронавирусом. Внучка Фрейндлих, которая, к слову, девять месяцев назад стала мамой, призналась, что давно позаботилась о безопасности актрисы.

«Мы не видели моих бабушек уже две недели. Еще до того как это с каждым днем все разрасталось и разрасталось, и было объявлено о «выходных», нам было понятно, что бабушек надо изолировать. Больно, грустно, очень скучаем», — написала она в личном блоге.

Фото: Legion-Media, Instagram