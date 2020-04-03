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89-летний бывший руководитель "Формулы-1" Берни Экклстоун станет отцом в четвертый раз

89-летний бывший руководитель "Формулы-1" Берни Экклстоун станет отцом в четвертый раз

89-летний бывший руководитель "Формулы-1" Берни Экклстоун и его 44-летняя супруга Фабиана Флози, бразильский директор по маркетингу, готовятся к рождению ребенка, который должен появиться на свет в июле.

Да, это должно произойти летом. Надеюсь, он скоро научится играть в нарды! Я очень счастлив за себя и свою жену. Она с нетерпением ждала этого события несколько лет, так что я счастлив, что у нее останется кто-то, поле того как я уйду из этого мира,

— подтвердил новость Экклстоун, у которого есть трое детей, пять внуков и один правнук.

Он добавил, что в этой новости нет ничего удивительного, и пошутил, что после ухода из "Формулы-1" у него было много времени, чтобы заняться чем-то другим, кроме работы.


Сейчас супруги из-за пандемии коронавируса находятся на самоизоляции на своей ферме недалеко от Сан-Паулу. Этот ребенок станет для бизнесмена четвертым (у него есть три дочери от двух предыдущих браков).

Я просто хочу, чтобы с Фабианой все было хорошо, даже если изоляция продлится дольше. К счастью, работа на ферме никогда не заканчивается. Фабиана также присматривает за своей собственной кофейной плантацией,

— рассказал он.

44-летняя Фабиана, на которой Экклстоун женился в 2012 году, отметила, что главное для нее, чтобы ребенок родился здоровым.

Надеюсь, он никогда не проявит никакого интереса к тому, чтобы делать что-то в "Формуле-1"!

— добавила она.


Кстати, самым возрастным отцом считается индийский фермер Рамджит Рагхава — его ребенок появился на свет, когда мужчине было 96 лет.
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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