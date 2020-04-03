"Аэрофлот" сокращает количество внутренних рейсов
Сегодня, 22:14 Алексей Вольцев
Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 6 апреля временно сокращает частоту полетов на внутренних линиях из-за существенного снижения спроса на внутренние авиаперевозки ввиду принятых ограничений на передвижение граждан, сообщается на сайте компании.
"Аэрофлот" временно сокращает частоту полетов на внутренних линиях. Изменения связаны с существенным сокращением спроса на внутренние авиаперевозки ввиду принятых ограничений на передвижение граждан", - говорится в сообщении.
"С понедельника, 6 апреля, на направлениях внутри России частота еженедельных рейсов сократится. Пассажиры отмененных рейсов будут перебронированы на выполняемые. Просим проверять свое бронирование на сайте авиакомпании", - добавляет компания.
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По материалам: ria.ru