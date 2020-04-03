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Актеру Дэниелу Рэдклиффу пришлось потренироваться в пантомиме

Актеру Дэниелу Рэдклиффу пришлось потренироваться в пантомиме
. Актер Дэниел Рэдклифф был вынужден потренироваться в пантомиме на передаче The Late Show, поскольку ведущий — американский комик Стивен Кольбер — не слышал его из-за технических проблем, сообщает Independent.

Актера, который должен был общаться с Кольбером в прямом эфире при помощи видеозвонка, было не слышно, и зрители могли только видеть его в кадре.


В течение трех минут, которые ушли на то, чтобы устранить технические неполадки, ведущий и исполнитель роли Гарри Поттера тренировались в пантомиме, а Кольбер спел песню “Just Dropped In” Кенни Роджерса. В результате актер написал свой номер мобильного телефона, и им удалось созвониться.


Кольбер стал первым ведущим вечернего ток-шоу, который начал вести передачи из дома в связи со вспышкой коронавируса.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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