Актриса из "Счастливы вместе" заразилась коронавирусом

Алексей Вольцев

У российской актрисы Янины Бугровой диагностировали коронавирус, она соблюдает режим самоизоляции, рассказала мать девушки газете "Московский комсомолец".

Ранее в СМИ появилась информация, что после возвращения из Сочи Бугрова заболела COVID-19, ее оставили лечиться дома. Также сообщалось, что она якобы сбежала из карантина — медики не нашли артистку дома и обратились в полицию. Ее мать эту информацию опровергла.