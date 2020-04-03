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Актриса из "Счастливы вместе" заразилась коронавирусом

Актриса из "Счастливы вместе" заразилась коронавирусом
У российской актрисы Янины Бугровой диагностировали коронавирус, она соблюдает режим самоизоляции, рассказала мать девушки газете "Московский комсомолец".

Ранее в СМИ появилась информация, что после возвращения из Сочи Бугрова заболела COVID-19, ее оставили лечиться дома. Также сообщалось, что она якобы сбежала из карантина — медики не нашли артистку дома и обратились в полицию. Ее мать эту информацию опровергла.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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