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Алекса закрутила роман со звездным фитнес-тренером Вячеславом Дайчевым (и увела его у беременной подруги)

Алекса закрутила роман со звездным фитнес-тренером Вячеславом Дайчевым (и увела его у беременной подруги)

31-летняя певица и участница музыкального телешоу "Фабрика звезд 4" Алекса рассказала в инстаграме о новом романе, опубликовав селфи с 25-летним фитнес-тренером Вячеславом Дайчевым. По восторженным словам Алексы, она встретила свою любовь, оказавшуюся взаимной.Родной, да, я полностью и абсолютно счастлива... Это особенные чувства...., а все остальное останется за кадром...!!! Люблю тебя!!!! P.S. Так получилось и я полюбила... а самое главное, что это взаимно. Любовь!!! Мне настолько повезло.... Это особенные и неповторимые чувства!! (Орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.),— написала она в соцсети и отключила комментарии к посту.


Алекса и Вячеслав Дайчев

А ведь совсем недавно Алекса собиралась замуж за совсем другого человека — своего бойфренда по имени Артур. В ее роман с Дайчевым, правда, не все СМИ поверили, допустив, что это всего лишь пиар-ход. Если скептики ошибаются, то Вячеслав, как и Алекса, решил резко поменять свою жизнь. Дело в том, что звездный фитнес-тренер скоро станет отцом: его теперь уже бывшая девушка Александра Сивкова беременна и уже скоро родит ребенка.


Алекса


Вячеслав Дайчев


Вячеслав Дайчев и Александра Сивкова


# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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Алекса закрутила роман со звездным фитнес-тренером Вячеславом Дайчевым (и увела его у беременной подруги)
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