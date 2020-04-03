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Американский институт киноискусства открыл карантинный киноклуб

Американский институт киноискусства открыл карантинный киноклуб
. Американский институт киноискусства (AFI) запустил новый киноклуб в условиях карантина, чтобы поднять настроение зрителей во время пандемии коронавируса, сообщает NME.

Режиссер Стивен Спилберг, который является попечителем института, объявил о новой инициативе на официальной странице организации в твиттере, заявив, что любой кинолюбитель может вступить в этот клуб.


ссылке.

Следующим после "Волшебника страны Оз" станет "В джазе только девушки".

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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