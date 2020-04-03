Американский институт киноискусства открыл карантинный киноклуб

Влада Некрасова

In this time when we’re reminded “There’s no place like home,” we’re launching the #AFIMovieClub - with the help of the legendary Steven Spielberg. Let’s all watch together – at home. https://t.co/HUI6lG3PAw pic.twitter.com/wA0VVRbW5I — AFI (@AmericanFilm) March 31, 2020

. Американский институт киноискусства (AFI) запустил новый киноклуб в условиях карантина, чтобы поднять настроение зрителей во время пандемии коронавируса, сообщает NME.

Режиссер Стивен Спилберг, который является попечителем института, объявил о новой инициативе на официальной странице организации в твиттере, заявив, что любой кинолюбитель может вступить в этот клуб.

ссылке.

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