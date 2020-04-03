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Американский полицейский оплатил покупки оставшейся без работы из-за COVID-19 женщины

Американский полицейский оплатил покупки оставшейся без работы из-за COVID-19 женщины
Жительница американского города Бостон в штате Массачусетс не смогла оплатить в продукты в супермаркете, которые она хотела купить для своих трех детей. Женщина осталась без работы из-за карантина, введенного после вспышки коронавируса. Однако американку выручил полицейский, пишет Unilad.

37-летняя сотрудница аэропорта Дженнифер Веласкес не смогла рассчитаться за покупки, поскольку на ее карте не хватило средств. Огорченная женщина вышла на улицу, села на тротуар и расплакалась.

На нее обратил внимание полицейский Бен Пегеро. Он поинтересовался, все ли у Веласкес в порядке.

Женщина ответила, что плачет, потому что не смогла купить еды детям. Тогда Пегеро отправился в магазин, набрал полную тележку продуктов и рассчитался за них на кассе.

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Американец заплатил 225 долларов.

"Я пошел работать в полицию, потому что я люблю помогать людям. Я действительно получаю от этого удовольствие", - отметил Пегеро.
# Общество / В мире
По материалам: gogetnews.info

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