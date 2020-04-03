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Анастасию Заворотнюк поздравили с днем рождения фанаты и знаменитости

Анастасию Заворотнюк поздравили с днем рождения фанаты и знаменитости
. В инстаграме актрисы Анастасии Заворотнюк в день ее рождения появились поздравления от поклонников и друзей.

Первым выложен репост сообщения с фанатского аккаунта.

"Яркая, как солнце, теплая, как весна, мудрая, сильная, жизнелюбивая, наделенная большим, добрым и чутким сердцем – наша любимая, наша удивительная Настя. И в ее праздник мы желаем ей только одного, самого главного и незаменимого – здоровья! Потому что все остальное, важное, любимое и настоящее, у нее действительно есть" , – написали поклонники.

Они также поблагодарили врачей, весь медицинский персонал, друзей, а также "настоятелей, священнослужителей, монахов и послушников, которые за нее молятся в разных городах".


"Сегодня праздник не только для Анастасии, но и для всех ее близких. Совершенно особенный праздник – для Петра. Ежедневно, круглосуточно он проходит этот путь вместе с ней. Каждая маленькая победа на этом пути – их общая. Вдвоем – проще, вдвоем – вдвое больше сил, терпения, веры. И очень-очень много любви, которая позволила пережить самые страшные, самые темные, почти безвыходные моменты. А еще есть маленькая Мила, такая же красивая и светлая девочка, как мама. И день за днем своей большой любовью она дает маме самый мощный стимул к выздоровлению", – написали они.

Заворотнюк также поздравили Дима Билан: "Дай вам бог сил и здоровья!", музыкант Клявер (из группы "Чай вдвоем"): Здоровья! Здоровья! Здоровья! Уверен, что все будет хорошо", КВН-щица Елена Борщова: "С днем рождения Настю!", певица Зара: "Дай Бог здоровья! Очень любим и ждем!", писательница Лена Ленина: "Настенька, любимая, как же хочется тебя обнять! Неиссякаемой силы тебе, веры и гигантского здоровья! Спасибо твоим близким и родным за любовь и поддержку! Люблю тебя!" и другие друзья и коллеги.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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