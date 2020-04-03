"Аптекарский огород" и Artplay запустили кошачий флешмоб

Алексей Вольцев

. "Аптекарский огород" и центр дизайна Artplay запустили в инстаграме флешмоб "Весенний кот" для борьбы с карантинной депрессией, сообщает пресс-служба сада.





"Символы акции — Главный Цветочный кот "Аптекарского огорода" и кот Artplay Викентий, которые остаются на самоизоляции до особого распоряжения властей", – уточняется в пресс-релизе.

Участники должны сделать фото своего кота в весеннем антураже. Можно окружить питомца цветами, искусственной травой, посадить рядом с орхидеей. В крайнем случае, – выложить совместный кадр с котом.

Победитель будет увековечен в арт-композиции на территории Artplay. Еще пять креативных участников получат парные приглашения на весенний фестиваль цветов в "Аптекарском огороде". Подарки будут вручены после официального снятия карантина.

Для тех, у кого нет кота, предусмотрена специальная номинация: можно публиковать свои карантинные фото в весеннем антураже с любым зверем.

Итоги будут подведены 15 апреля в инстаграме организаторов.