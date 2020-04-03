Автор песен Софии Ротару: «Глядя на Понаровскую, вспоминаю Гурченко, которая в 70 тоже легла под нож хирургов»

Лидия Мартынова

Поэт-песенник Михаил Шабров раньше дружил со многими звездами, но со временем отдалился от шоу-бизнеса. Сегодняшняя эстрада ему и вовсе не импонирует. Особенно то, что в погоне за славой артисты готовы исполнять бессмысленные песни и уродовать себя пластикой.

Песни Михаила Шаброва есть в репертуаре таких знаменитостей, как София Ротару, Лев Лещенко, Ирина Понаровская. «В городе Сочи», «Хуторянка», «Лаванда»: в 80-х его композиции звучали на всех радиостанциях, а артисты выстраивались в очередь, чтобы поработать с автором.

«Я застал другие времена, где не было Ольги Бузовой, а была высокая культура. Современный шоу-бизнес — это как попа у лошади. Если каждый день ее показывать по ТВ, и она станет суперзвездой», — откровенничает Шабров.





При этом остались артисты, которых поэт глубоко уважает. Так, он был рад возвращению Ирины Понаровской на сцену. По мнению Шаброва, певица является чуть ли не самой яркой звездой за всю историю отечественной эстрады. Однако преображение поп-дивы вызвало у автора куда меньший восторг.

«После пластики ее не узнать. Глядя теперь на Иру, почему-то вспоминаю Люсю Гурченко, которая в 70 лет легла под нож хирурга, чтобы играть 30-летнюю. Увы, это пошло. Во всем надо меру знать, особенно женщинам-артисткам», — объяснил поэт.

А вот с другой легендой российской сцены Аллой Пугачевой Шабров не общается уже много лет. Хотя когда-то близко дружил с певицей и даже присутствовал на похоронах ее матери. Однако со временем круг общения Примадонны изменился.

«Ничего такого между нами не произошло. Просто мне не понравилось новое окружение Аллы, которое ей в рот смотрело, лебезило и чуть ли не ручки барыне целовало. Плюс у нее появилась высокомерность. Для меня это фальшивость, я четко на такое реагирую», — подчеркнул автор.

Сейчас Шабров продолжает сочинять, но стихи с глубоким смыслом интересны далеко не всем исполнителям. Автор уверен, что теперь в моде максимально незамысловатые композиции, которые забываются уже через день после премьеры на радио. Именно поэтому Михаил Зеликович даже не пытается знакомиться с новыми звездами.

Общаясь с Eg.ru, поэт признался, что его главной музой на протяжении многих лет остается супруга Лиана. Возлюбленная поддерживала его в сложные периоды, когда он переживал творческие кризисы или ссорился с артистами. Именно ее мнение Шаброву дороже всего.

Фото: Instagram, Facebook.com, Legion-Media

