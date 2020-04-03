Балканы против. В Боснии появились антинатовские билборды

Алексей Вольцев

В Восточном Сараево, расположенном на территории Республики Сербской, входящей в состав Боснии и Герцеговины на правах широкой автономии, появились билборды антинатовского содержания, пишел портал EADaily.

В нескольких районах города были установлены рекламные щиты с надписью "Не в НАТО", призывающие ни при каких условиях не допустить сближения и возможного присоединения Боснии и Герцеговины к североатлантическому альянсу.

На билбордах также изображен натовский транспортный самолет и подпись "Самолеты НАТО вывезли из Италии полмиллиона тестов на коронавирус".

сообщало, что Северная Македония вошла в состав НАТО.