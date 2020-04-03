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Белоруссия подтвердила покупку российской нефти по сверхнизкой цене

Белоруссия подтвердила покупку российской нефти по сверхнизкой ценеФото: Иван Руднев / РИА Новости

Поставки российской нефти в Белоруссию в апреле планируются на уровне двух миллионов тонн, причем она будет куплена по сверхнизкой цене — четыре доллара за баррель. Информацию, о которой ранее сообщил премьер-министр республики Сергей Румас, подтвердила пресс-служба «Белнефтехима», пишет БЕЛТА.

По словам представителя госкомпании, объем поставок и цена соответствуют «поступающим от ресурсодержателей коммерческим предложениям». О каких именно поставщиках идет речь, он не уточнил.

Отдельно отмечается, что вопросы премий российским компаниям урегулируют на уровне межбюджетных расчетов. В Министерстве финансов России объясняли, что этим займутся после утверждения контрактов.

В «Белнефтехиме» заметили, что на данный момент стороны не имеют каких-либо противоречий по объемам поставок и премиям российским компаниям.

Это заявление противоречит словам Румаса, который анонсировал покупку российской нефти без премии. Он утверждал, что такова жесткая установка белорусского президента Александра Лукашенко.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заметил, что купить российскую нефть по конечной цене в четыре доллара Белоруссия сможет, только если появятся такие коммерческие предложения.

Позднее стало известно, что поставки могут пойти с премией по пять долларов, таким образом, конечная стоимость сырья окажется на уровне девяти долларов. Это дешевле, чем стоимость барреля российской марки Urals на европейских биржах. В начале неделе она опускалась до рекордной за 20 лет стоимости в 10 долларов.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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