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Белый дом сообщил результаты тестирования Трампа на коронавирус

Белый дом сообщил результаты тестирования Трампа на коронавирус
Президент США Дональд Трамп сдал отрицательный тест на заражение коронавирусом, сообщили в Белом доме.

В первый раз Трамп проверился на коронавирусную инфекцию 14 марта.

"Этим утром (в четверг) президент снова проверился на COVID-19, используя новые оперативные возможности медицинского пункта. Он здоров и без симптомов. Забор образцов занял одну минуту, результаты были готовы через 15 минут", - говорится в копии письма за подписью врача Трампа Шона Конли, распространенной Белым домом.

"Этот второй тест был гораздо приятнее первого", - сказал в свою очередь Трамп на пресс-конференции.


США превышает 5,3 тысячи.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

# В мире
По материалам: ria.ru

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