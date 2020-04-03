Белый дом сообщил результаты тестирования Трампа на коронавирус
Сегодня, 01:42 Лидия Мартынова
Президент США Дональд Трамп сдал отрицательный тест на заражение коронавирусом, сообщили в Белом доме.
В первый раз Трамп проверился на коронавирусную инфекцию 14 марта.
"Этим утром (в четверг) президент снова проверился на COVID-19, используя новые оперативные возможности медицинского пункта. Он здоров и без симптомов. Забор образцов занял одну минуту, результаты были готовы через 15 минут", - говорится в копии письма за подписью врача Трампа Шона Конли, распространенной Белым домом.
"Этот второй тест был гораздо приятнее первого", - сказал в свою очередь Трамп на пресс-конференции.
США превышает 5,3 тысячи.
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По материалам: ria.ru