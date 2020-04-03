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Благовещение Пресвятой Богородицы: как отмечать праздник в 2020 году

Благовещение Пресвятой Богородицы: как отмечать праздник в 2020 году

Благовещение — один из самых ожидаемых праздников церковного календаря. С ним связано множество важных традиций и правил, которым священники советуют следовать неотступно.

Благовещение является непереходящим двунадесятым праздником, который отмечается 7 апреля, а потому всегда выпадает на Великий пост. В этот день делаются разного рода послабления. Чтобы понять истинный смысл этого праздника, необходимо обратиться к истории.


История праздника и его смысл

В Евангелии от Луки сказано, что Господь послал к Пресвятой Богородице архангела Гавриила, чтобы тот сказал ей о непорочном зачатии, которое позволит принести ей в наш мир Спасителя. Благовещение — это «благая весть». Новость о рождении ребенка от Святого Духа и стала той самой благой вестью для Девы Марии и для всего человечества.

Во время встречи архангел произнес слова, которые легли потом в основу одной из главных молитв в христианстве — «Богородица, Дево, радуйся». Слова, которые мы произносим в этой молитве, произнес сам архангел Гавриил, принесший добрые вести Богородице.

Смысл этого праздника заключается в том, что с этой благой вести начинается новая эпоха человечества, связанная с Мессией.


Традиции праздника 7 апреля

Стоит отметить, что церковное богослужение, на котором рекомендуется присутствовать, будет торжественным. Это единственное исключение из правил Великого поста, который запрещает праздничные литургии. Это один из самых важных праздников церковного календаря, поэтому ему отдаются такие почести.

Так как это светлый праздник, связанный с приятными и важными словами, считается, что в этот день необходимо сообщать близким людям только добрые вести, говорить только приятные и нежные слова, признаваться в любви, выказывать уважение старшим. Желательно избегать ссор и сквернословия 7 апреля, так как это большой грех.

Как уже было сказано выше, в этот день действуют послабления поста. В этот день можно перед трапезой выпить красного вина и разрешено вкушать рыбу. Можно накрыть праздничный стол и собраться всей семьей, чтобы разделить эту радость.

Многие, наверняка, слышали о том, что в большие праздники нельзя работать. На Благовещение такого запрета нет, но если есть возможность отложить дела ради похода в храм, то это стоит сделать. Все остальные дела делать не просто можно, а даже нужно, ведь Господь не одобряет безделья и лени.

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По материалам: dailyhoro.ru

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