Близкие Заворотнюк: «Низкий поклон врачам за все то, что вы продолжаете делать для Насти»

Алексей Вольцев

Сегодня, в день рождения актрисы, в Instagram-аккаунте, заведенном в ее поддержку, появился пост благодарности. Родственники говорят «спасибо» врачам, спасающим Настю, и людям, которые молятся за нее.

Многотысячная армия поклонников поддерживает мужа звезды «Моей прекрасной няни» Петра Чернышева, ее маму и детей. Они в свою очередь не остаются в долгу и периодически выходят на связь, призывая не верить слухам о критическом состоянии Анастасии, которые то и дело появляются в прессе.

Напомним, что Заворотнюк борется с раком головного мозга — шокирующая новость появилась летом прошлого года. Предположительно, онкология могла развиться у звезды после процедуры ЭКО, к которой та прибегла, чтобы подарить супругу первенца.

«Яркая, как солнце, теплая, как весна, мудрая, сильная, жизнелюбивая, наделенная большим, добрым и чутким сердцем — наша любимая, наша удивительная Настя. И в ее праздник мы желаем ей только одного, самого главного и незаменимого — здоровья! Потому что все остальное, важное, любимое и настоящее, у нее действительно есть. Это был очень непростой год, и тем дороже и ценнее осознавать, как много людей разделили эту ситуацию с нами», — говорится в сообщении.

Родственники звезды считают, что молитвы и вера помогают им держаться, ну и конечно, выражают сердечное признание медикам за оказываемую помощь.

«Низкий поклон врачам и всему медицинскому персоналу за все то, что вы уже сделали и продолжаете делать для Насти. Каждый день в нескольких монастырях, в разных городах за нее молятся настоятели и другие священнослужители, монахи и послушники — и мы безмерно благодарны за такое внимание! Каждый вечер к коллективной молитве присоединяются люди с разных концов земного шара. Огромное спасибо всем друзьям за вашу невероятную поддержку и помощь! Спасибо коллегам, которые также пришли на помощь и очень многое сделали для нас. И, конечно, мы от души благодарны всем поклонникам, подписчикам, просто неравнодушным людям. Все вы — те, кто был с нами этот год, даете нам надежду на лучшее. Благодаря вам, вашим молитвам, мы точно знаем, что чудо возможно, и оно обязательно случится!» — пишут на странице поддержки Анастасии.

Дочь звезды Аня иногда отвечает на слова поддержки в социальной сети, убеждая пользователей, что все не так плохо, и ее мама обязательно поправится.

Фото: Legion-Media