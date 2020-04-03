Больных коронавирусом уже больше 1 млн: события ночи 3 апреля — EADaily

Анастасия Иванова

Больше 1 млн случаев заражения коронавирусом зафиксировано по всему миру. В общей сложности, в странах, где выявлен новый вирус, зафиксировано 1 011 490 (на момент публикации сообщения) случаев заболевания. Умерли уже 52 863 человека, у которых был выявлен коронавирус, победили болезнь 210 186 человек.

В Китае 4 апреля будет объявлен траур по умершим в результате пандемии нового коронавируса и медикам, пожертвовавшим своей жизнью ради спасения людей. В субботу в стране должны быть приспущены все флаги, в том числе на территории иностранных дипмиссий. Отменены все увеселительные общественные мероприятия.

В США ученые заявили, что доклинические испытания классической вакцины против коронавируса показали хорошие результаты — организм лабораторных мышей начал производить антитела к SARS-CoV-2.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что власти республики приняли решение запретить людям передвигаться ночью. По словам политика, это связано с принимаемыми мерами по сдерживанию распространения коронавируса. Запрет начнет действовать с 3 апреля.

Медицинское оборудование, которое в США прислала Россия, поможет спасти жизни американцев. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп, поблагодарив Москву за оказанную поддержку. Он отметил, что «это был очень красивый жест со стороны президента Владимира Путина».

Расследование уголовного дела против двух генералов МВД Александра Краковского и Александра Бирюкова, которое возбудил лично глава российского Следкома Александр Бастрыкин, поручено руководителю Главного следственного управления Следственного комитета РФ. По данным следствия, подозреваемые оказали содействие в переводе предпринимателя Альберта Худояна, обвиняемого в мошенничестве на $ 10 млн, из СИЗО под домашний арест.