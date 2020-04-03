Большинство заболевших COVID-19 украинцев лечатся дома
Сегодня, 03:35 Анастасия Иванова
Более половины украинцев, у которых диагностировали коронавирусную инфекцию, находятся на домашнем лечении. Об этом во время брифинга в четверг, 2 апреля, сообщил заместитель министра здравоохранения, Главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
Он отметил, что один пациент подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
"Сегодня мы имеем 804 случая коронавирусной болезни, 398 человек госпитализированы в учреждения здравоохранения. Остальные находятся на амбулаторном (домашнем) лечении. На аппарате искусственной вентиляции легких находится один человек", - сообщил Ляшко.
Он также отметил, что среди госпитализированных - 20 детей и 26 медработников.
Напомним, по состоянию на утро четверга в Украине зафиксировано 804 случая COVID-19.
По материалам: gogetnews.info