Борьба разведок: ЦРУ подозревает Китай в «дезинформации» о коронавирусе

Влада Некрасова

Центральное разведывательное управление США ещё в начале февраля предупреждало Белый дом о том, что поступающие из Китая данные о масштабах вспышки коронавируса нового типа (Covid-19) «сильно занижены», и другим странам нельзя опираться на них, выстраивая стратегию борьбы с заболеванием. Об этом американским СМИ на условиях анонимности заявили бывшие и нынешние сотрудники ЦРУ, передаёт сегодня, 3 апреля, Би-би-си.

По данным газеты The New York Times, некоторые представители Белого дома ещё в конце января начали скептически относиться к поступающей из Китая информации и попросили американские разведслужбы вплотную заняться этим вопросом. По словам агентов ЦРУ, пожелавших остаться неназванными, через некоторое время администрации Дональда Трампа был направлен отчёт, в котором прямо говорилось, что данные из Китая не соответствуют действительности. Однако, как указывает издание, вплоть до прошлой недели Трамп «всё ещё предпочитал не придавать этому особого значения».

Несколько дней назад агентство Bloomberg напомнило, что на одном из мартовских ежедневных брифингов в Белом доме Трамп заявлял, что цифры о Covid-19, предоставляемые Китаем, возможно, «несколько оптимистичны», но Вашингтон и Пекин находятся в постоянном контакте, и «всё под контролем».

«Что касается того, точные они дают цифры или нет… Я не счетовод из Китая», — сыронизировал тогда Трамп.

С недавних пор в отношениях между США и КНР наметилось потепление, и большое внимание уделялось торговому соглашению между ними, достигнутому в середине января. Недавно американский лидер напомнил, что Китай готов потратить 250 миллионов долларов на товары из США, и стороны заинтересованы в том, чтобы сделка состоялась. Однако за последнюю неделю эпидемиологическая ситуация в США начала ухудшаться рекордными темпами. Страна стала эпицентром пандемии с самым большим количеством подтвержденных случаев в мире — почти 250 тысяч, более 6 тысяч человек скончались. На этом фоне, как пишет The Washington Post, Пекин и Вашингтон снова обрушились друг на друга с критикой.

Теперь Белый дом заявляет, что получение точных данных о числе заразившихся и умерших в Китае, а также об истинной скорости распространения вируса имеет жизненно важное значение для людей во всем мире и американцев в том числе. Однако пока внешней разведке США не удаётся собрать более точные данные. Кроме того, что информация из Китая «не соответствовала действительности», ЦРУ делает вывод, что китайские власти «сами не представляют истинных масштабов бедствия». По версии американской разведки, чиновники из китайской провинции Хубэй, откуда берёт начало глобальная пандемия, а также других регионов КНР намеренно занижали число заразившихся и умерших, опасаясь наказания в случае, если Пекин решит, что они не справляются с ситуацией. Самое мягкое наказание, которое грозило чиновникам на местах — отстранение от должности, говорят в ЦРУ.

Но установить истинную картину в начале пандемии было невозможно не только поэтому, а ещё из-за того, что в первые недели не существовало единых стандартов тестирования и диагностики. Даже набор симптомов при Covid-19 был установлен не сразу, и многие пациенты с коронавирусом в первые дни вспышки могли попасть в другие категории заболевших.

В ЦРУ полагают, что реальное число умерших в одном только Ухане (административный центр провинции Хубэй) может превышать 5 тысяч человек, что по меньшей мере вдвое больше официальных цифр.

Сейчас из Китая поступают сообщения, что пандемия в стране пошла на спад. Власти заявляют, что это произошло благодаря жёстким карантинным мерам и изоляции почти 60 миллионов человек. Однако у многих снова возникают сомнения в истинности приводимых цифр, отмечает Би-би-си.

Например, Китай ни разу не привел статистику бессимптомных случаев или случаев с нетипичными симптомами, между тем, по данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, 25% людей, заражающихся корнавирусом, переносят болезнь именно так. На пресс-конференции в минувшую среду, 1 апреля, советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен заявил, что есть все основания считать официальную информацию из Китая «неверной», хотя установить истинную картину в данный момент также невозможно.

Официальные лица США также заявили, что «дезинформация» из Пекина о статистике по пандемии никого не удивляет, так как официальные сообщения из этой страны часто являются «ложью», пишет The Washington Post.

Несмотря на отсутствие официальной информации, вряд ли у кого-то есть сомнения в том, что Китай стоит высоко в списке приоритетов американских спецслужб. По некоторым косвенным данным, у ЦРУ в Китае кроме собственных агентов есть довольно внушительная сеть информаторов, в том числе и в правительстве страны. В частности, это стало очевидно, когда в 2017 году в распоряжение The New York Times попала информация из первых рук о том, что в Китае стали исчезать агенты и информаторы разведки США. Тогда в издание обратились четверо бывших сотрудников ЦРУ и сообщили, что в период с 2010 по 2012 год в Китае были убиты или отправлены за решетку около 20 информаторов, что нанесло огромный урон разведывательным операциям американцев. Экс-сотрудники рассказали, что поток информации из аппарата китайского правительства начал иссякать в 2010 году, а в 2011 стали «пропадать» агенты.

Эту ситуацию в ЦРУ до сих пор считают самым большим провалом последнего десятилетия. По одной из версией, китайцы взломали систему коммуникации ЦРУ и узнали фамилии агентов и информаторов на территории КНР. По другой — в 2010 году китайская контрразведка внедрила в американскую сеть «крота».