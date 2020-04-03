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ЦБ рассказал, в каком режиме будут работать банки до конца апреля

ЦБ рассказал, в каком режиме будут работать банки до конца апреля

Российские банки и финансовые организации на фоне распространения коронавирусной инфекции и более месячного периода нерабочих дней должны обеспечить предоставление услуг через удаленные каналы.

Об этом сообщает пресс-служба Банка России. Кроме того, банки должны будут регулярно и своевременно обновлять информацию о режиме работы отделений и сервисов на своих сайтах либо другим доступным способом.

Указание Банка России касается организаций, предоставляющих неотложные финансовые услуги: банки, НПФ, управляющие компании и специализированные депозитарии, осуществляющие начисление и выплату пенсий, управление пенсионными накоплениями и резервами, ПИФы, осуществляющими операции с имуществом и паями инвестиционных фондов, страховщики по ОМС, добровольному медицинскому страхованию, ОСАГО, а также участников биржевой инфраструктуры.

При этом отмечается, что организовывать оказание услуг следует с учетом того, что максимальное количество сотрудников необходимо перевести на удаленный режим.

В случаях невозможности организовать работу финорганизации с помощью онлайн-сервисов, следует обеспечить возможность проведения финансовых операций в отделениях. Но при этом, нужно до минимума сократить количество персонала в отделении.

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По материалам: u-f.ru

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