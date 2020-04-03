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Что смотреть онлайн 3 апреля. Расписание трансляций

Что смотреть онлайн 3 апреля. Расписание трансляций
Символично, что под конец первой недели всеобщей изоляции, героем театрального дня стал Иван Гончаров. Сразу два спекткаля "Обломов" и "Обрыв" по романам этого автора смотрите сегодня в Сети. Не пропустите онлайн-концерт группы со злободневным названием "Сплин". Что и где интересного сегодня в Сети – в подборке РИА Новости.

Утро

С 2:30 (3 апр) до 1:30 (4 апр) на сайте Play, транслирующем спектакли Метрополитен-оперы, будет доступна запись оперы "Дон Карлос" Джузеппе Верди в постановке Николаса Хайтнера. Дирижер Янник Незе-Сеген. В ролях: Роберто Аланья, Марина Поплавская, Саймаон Кинлисайд, Анна Смирнова и Ферруччо Фурланетто.


#ПолитехLive. Он доступен на YouTube-канале Политехнического музея.

В 13:00 на сайте Берлинской оперы можно будет увидеть запись оперы Жана-Филиппа Рамо "Ипполит и Арисия". Постановка Алетты Коллинз. Дирижер Саймон Рэттл.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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Что смотреть онлайн 3 апреля. Расписание трансляций
Что смотреть онлайн 3 апреля. Расписание трансляций
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