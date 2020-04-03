ЦИК отложил проведение выборов и референдумов в ряде регионов

Анастасия Иванова

ЦИК отложил проведение выборов и референдумов, назначенных на период с 5 апреля по 21 июня этого года в ряде регионов, следует из постановления, принятого на заседании Центризбиркома в пятницу.

Президент России Владимир Путин ранее подписал закон о наделении правительства РФ дополнительными полномочиями в связи с пандемией коронавируса, в том числе по введению режимов ЧС и повышенной готовности на всей территории страны либо на ее части. Согласно закону, избиркомы получат право отложить проведение выборов и референдумов в случае введения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. Председатель ЦИК Элла Памфилова поблагодарила законодателей за оперативное появление этой нормы.