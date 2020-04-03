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ЦИК планирует рассмотреть возможность отложить выборы в регионах

ЦИК планирует рассмотреть возможность отложить выборы в регионах
ЦИК планирует рассмотреть возможность отложить выборы и референдумы в ряде регионов на заседании в пятницу, следует из проекта повестки дня заседания, опубликованной на сайте ЦИК.

Президент России Владимир Путин ранее подписал закон о наделении правительства РФ дополнительными полномочиями в связи с пандемией коронавируса, в том числе по введению режимов ЧС и повышенной готовности на всей территории страны либо на ее части. Согласно закону, избиркомы получат право отложить проведение выборов и референдумов в случае введения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. Председатель ЦИК Элла Памфилова поблагодарила законодателей за оперативное появление этой нормы.

"Об отложении голосования на выборах, референдумах на территории ряда субъектов Российской Федерации (проект постановления ЦИК России)", - указано на сайте ЦИК.

Заседание ЦИК, запланированное на 12:00 3 апреля, должно пройти в режиме видеоконференцсвязи.


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# Россия
По материалам: ria.ru

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