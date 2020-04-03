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Дело против двух задержанных генералов МВД возбудил лично Бастрыкин

Дело против двух задержанных генералов МВД возбудил лично Бастрыкин

Расследование уголовного дела против двух генералов МВД Александра Краковского и Александра Бирюкова, которое возбудил лично глава российского Следкома Александр Бастрыкин, поручено руководителю Главного следственного управления Следственного комитета РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что дело против заместителей начальника следственного департамента МВД возбуждено по факту злоупотребления полномочиями.

«Дело было возбуждено 1 апреля лично Бастрыкиным», — отметил источник.

Ранее стало известно о том, что генералов МВД задержали сотрудники ФСБ. Вину из них никто не признает.

По данным следствия, подозреваемые оказали содействие в переводе предпринимателя Альберта Худояна, обвиняемого в мошенничестве на $ 10 млн, из СИЗО под домашний арест.

Худоян был задержан в июне прошлого года. Сначала суд поместил его под домашний арест, но Мосгорсуд отменил это решение и отправил бизнесмена в СИЗО. В ноябре Худоян был переведен под домашний арест.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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