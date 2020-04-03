День 3 апреля в истории

Лидия Мартынова

Всемирный день вечеринки.

Девиз этого неофициального праздника: «Вечеринка — это противоположность войны» Он был создан в 1996 году после выхода фантастического романа «Полет» американской писательницы Ванны Бонта. Повествование книги заканчивается обратным отсчетом до 3 апреля 2000 года, когда должен пройти общемировой праздник, объединяющий все человечество.

30 лет назад (1990) Верховный Совет СССР принял закон «О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из СССР».

Документ устанавливал порядок выхода союзных республик из состава страны. Решение о выходе принималось путем референдума, который назначался Верховным Советом республики.

87 лет назад (1933) в СССР была проведена первая в мире операция по пересадке почки человеку.

Эту операцию в Украинском институте переливания крови и неотложной хирургии (ныне — Институт общей и неотложной хирургии им. В. Т.Зайцева) провел хирург Юрий Вороной. Врач пересадил 26-летней женщине почку 60-летнего умершего мужчины.

184 года назад (1836) Николай I принял решение о постройке Царскосельской железной дороги.

Строительство, которым руководил австрийский инженер Франц Герстнер, началось в мае того же года. Торжественное открытие Царскосельской железной дороги состоялось в ноябре 1837 года. На тот момент это была первая железная дорога общественного пользования в России, и шестая в мире. Первоначально она имела протяженность 26 километров и соединяла Санкт-Петербург и Царское Село, а позднее была продлена до Павловска.

306 лет назад (1714) Пётр I подписал указ о единонаследии.

Указ «О порядке наследования в движимых и недвижимых имуществах» закрепил дворянскую собственность на землю и уравнял в правах владельцев поместий и вотчин. Согласно документу, отец мог передать своё недвижимое имущество только одному из своих сыновей или дочерей, при отсутствии детей — одному из своих родственников. Было запрещено продавать и закладывать недвижимое имущество. Движимым имуществом завещатель мог распорядиться по своему усмотрению.

В 1730 году из-за недовольства дворянства императрица Анна Иоанновна отменила указ о единонаследии.

44 года назад (1976) состоялось первое вручение французской кинопремии «Сезар».

Идею создания премии, которая является европейским аналогом «Оскара», предложил в 1974 году президент Французской академией кинематографических искусств и техники Жорж Кравенн. Свое название она получила в честь французского скульптора, друга Кравенна Сезара Бальдачини.

Первое вручение кинопремии «Сезар» состоялось 3 апреля 1976 года в парижском Дворце конгрессов.

45 лет назад (1975) Бобби Фишер был лишен звания чемпиона мира по шахматам.

Бобби Фишер выиграл звание чемпиона мира по шахматам в 1972 году, победив в матче предыдущего чемпиона Бориса Спасского. Спустя три года должен был состояться очередной матч на первенство мира. Турнир претендентов на чемпионский титул выиграл советский шахматист Анатолий Карпов. Призовой фонд матча должен был составить беспрецедентную по тем временам сумму - 5 миллионов долларов.

Однако Фишер предоставил Международная федерация шахмат (ФИДЕ) список из 64 условий, при которых этот матч должен был проходить. Федерация приняла 63 из них, но один пункт (при счёте 9:9 чемпион должен был сохранить звание) ФИДЕ отказалась выполнять.

Бобби Фишер отказался от участия в матче, и 3 апреля 1975 года он был лишён титула. Чемпионский титул без боя достался Анатолию Карпову.

47 лет назад (1973) работник компании Motorola Мартин Купер совершил первый в мире звонок по мобильному телефону.

Этот день считается Днём рождения мобильного телефона. Купер позвонил своему знакомому Джоэлю Энгелия начальнику конкурирующий компании Bell Laboratories.

Первый мобильный телефон — Motorola DynaTAC 8000Х — весил около 800 грамм и имел размеры 22,5х12,5х3,75 сантиметров. Заряда аккумулятора хватало всего на 20 минут разговора, а заряжать такой телефон нужно было около 10 часов.

47 лет назад (1973) объединенный съезд представителей торговых сетей США утвердил «Универсальный товарный код» (штрих-код) как новый стандарт маркировки товаров.

Первая покупка с использованием штрих-кода была совершена в супермаркете города Трой в штате Огайо в июне следующего года. Покупатель приобрёл упаковку жевательной резинки компании Wrigley.

72 года назад (1948) началась реализация плана помощи послевоенной Европе (так называемого «плана Маршалла»).

Он был разработан государственным секретарём США Джорджем Маршаллом для стабилизации экономики европейских государств. В июле 1947 года на совещании в Париже представители 16 стран Западной Европы обсудили размеры конкретной помощи, необходимой для каждого из них. На совещание приглашались также представители государств Восточной Европы, однако под давлением СССР они отказались от участия. Кроме социалистических стран Европы, в «Плане Маршалла» не участвовала Финляндия.

«План Маршалла» начал осуществляться с 4 апреля 1948 года, после принятия конгрессом США закона «Об экономическом сотрудничестве». С 1948 по 1952 год была оказана помощь 17 странам Западной Европы на сумму свыше 13 миллиардов долларов. Финансовая помощь ФРГ, согласно «плану Маршалла», осуществлялась одновременно с взиманием с неё контрибуции за причинённый Германией материальный ущерб странам-победителям во Второй мировой войне.

141 год назад (1879) София провозглашена столицей Болгарии.

История города насчитывает около 2 тысяч лет. В I-IV веке Сердика, как тогда называлась София, была административным центром римской провинции Фракия, затем, в середине VI века, административным центром Византийской империи. В IX веке город, который был переименован в Средец, вошел в состав Болгарского государства. В конце XIV века он получил современное название (по церкви св. Софии).

В XIV-XIX веке Болгария находилась под османским владычеством. За эти годы город стал крупнейшим после Стамбула торгово-ремесленным и культурным центром Османской империи.

После Русско-турецкой войны 1877-1878 годов, Болгария была освобождена от турецкого ига. В октябре 1878 года из Пловдива в Софию было переведено Временное русское управление в Болгарии. 3 апреля 1879 года Великое Народное собрание приняло акт, которым София была определена главным административным, политическим и общественным центром Болгарии.

160 лет назад (1860) в США открылась регулярная трансконтинентальная почтовая служба.

Она действовала между городком Сент-Джозеф (штат Миссури) и Сакраменто, столицей штата Калифорния. Курьеры службы развозили почту «днем и ночью, зимой и летом» общим весом до 75 килограммов. На службу принимались молодые люди, которые умели хорошо держались в седле и стрелять. Зарплата курьера составляла 100 долларов в месяц (в сегодняшних ценах это приблизительно 2,5 тысячи долларов). Путь длиною в более 3 тысячи километров они должны были преодолеть за 10 суток.

Почтовая служба просуществовала чуть более года и разорилась.

191 год назад (1829) был выдан первый патент на кофемолку.

Первоначально кофейные зерна варили целиком без предварительного помола. Первыми, кто догадался приготовить ароматный напиток из молотых зерен, были арабы-бедуины. Они растирали их с помощью ступки и пестика. Процесс был трудным и очень долгим.

Достоверно неизвестно, кто и когда сконструировал первую ручную кофемолку, но официальным днем её рождения считают 3 апреля 1829 года. В этот день англичанин Джеймс Каррингтон получил патент на машину, перемалывающую кофейные зёрна, и официально закрепил за собой право называться первым её изобретателем.