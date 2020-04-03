Диана Арбенина и "Ночные снайперы" выложили в Сеть новый сингл

Лидия Мартынова

. Диана Арбенина и группа "Ночные снайперы" опубликовали в Сети второй весенний сингл "Гопник", сообщила пресс-служба музыкантов.

"Гопник для меня — выросшей на Севере в Магадане и знакомой с криминальным миром — парень с израненной душой. Порой жестокий и деспотичный, но способный на неожиданное благородство и щедрость, несмотря на свой имидж", — объяснила название сингла музыкант.

Ближайший концерт группы состоится в домашней студии "Ночных снайперов" 6 апреля в 20:00. Он будет называться "Выжить вопреки".

"Встречаемся на платформе "Яндекс.Эфир" 6 апреля в 20.00. В программе концерта — все хиты "Ночных снайперов" и, разумеется, новые песни — музыканты планируют представить слушателям концертные премьеры "Казино" и "Гопник", — говорится в сообщении пресс-службы.

"Я дома. Самоизоляция. Контакты сведены к минимуму минимума. Угроза заболеть больше не кажется чем-то далеким. Дом в шоке, видя меня каждый день. Я музыкант с 26-летним стажем, без опыта быть дома. Теперь я только дома. Я так же незыблема в нем, как его стены", — поделилась Диана Арбенина.