ФСБ задержала кировского вице-губернатора Плитко, подозреваемого во взятке

Алексей Вольцев

По подозрению в получении взятки в особо крупном размере (3,4 млн рублей) задержан вице-губернатор Кировской области Андрей Плитко. Об этом сегодня, 3 апреля, сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ.

Как отметили в ведомстве, в сентябре и октябре 2018 года Плитко создал преступную группировку, которая вымогала у местных бизнесменов взятки. К этому он привлек доверенных лиц, которым помогал устроиться на разные должности в подведомственных министерствах и учреждениях.

В результате группировка наладила получение взяток от индивидуальных предпринимателей и юридических лиц за заключение договоров на продажу древесины с областным учреждением «Кировгослесхоз».

«Решается вопрос о возбуждении против Плитко уголовного дела и об избрании ему меры пресечения», — добавили в региональном УФСБ.