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Фуркад раскрыл свое истинное отношение к Логинову

Фуркад раскрыл свое истинное отношение к Логинову

Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону Мартен Фуркад в эфире "Матч ТВ" рассказал о разговоре с Александром Логиновым, который состоялся сразу по окончании последней гонки в карьере француза.

"Что сказал мне Александр в моей последней гонке? Он пожелал мне удачи в дальнейшем, выразил уважение за мою карьеру, я это оценил. Мы ни разу нее общались на протяжении шести лет, хотя находились все время рядом и делали одно дело. Я ответил, что очень хочу верить в то, что он на самом деле хороший парень и пожелал ему в будущем принимать только правильные решения", - поделился Фуркад.

Ранее француз объяснил, как относится к россиянам и России. По его словам, болельщики из РФ всегда выделялись по сравнению с фанатами из других стран.

Фуркад объявил об окончании карьеры 13 марта. Заключительным стартом для биатлониста стала гонка преследования на этапе Кубка мира в финском Контиолахти. Тем не менее Фуркад пообещал приехать в Россию и "поделиться радостью с болельщиками" через некоторое время.

Как сообщал Ruposters, 23 марта были названы доходы Логинова, Бё и Фуркада за сезон.

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По материалам: uposters.ru

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