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Галерея "Триумф" будет работать в онлайн-режиме

Галерея "Триумф" будет работать в онлайн-режиме
. Галерея "Триумф" временно приостанавливает открытие новых выставок и продолжит работать в онлайн-режиме, сообщает пресс-служба.

Руководство планирует показать в соцсетях галереи работы художников из своего архива и их фотографии их мастерских. В инстаграме галереи будут проходить прямые эфиры с художниками из разных точек России и мира.

В кинотеатре "ТриумфСинема" по выходным в формате сеансов будут показывать работы знаковых российских и зарубежных видеохудожников. Трансляция первого видео – "Krisis" Дмитрия Венкова – состоится 4 и 5 апреля. А 11 и 12 апреля покажут фильм известного литовского художника Деймантаса Няркявичуса "Эффект неразорвавшегося снаряда". В нем художник размышляет, "что могло бы произойти, если бы…".


"Триумф" записал и первый подкаст. Его гостями стали художница Мария Сафронова, искусствовед Александра Данилова, журналист и музыкальный критик Алексей Мунипов, рекламный менеджер и писатель Глеб Берг, копирайтер и рекламщик Андрей Амлинский.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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