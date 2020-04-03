«Газпром» просит правительство не создавать ему новых конкурентов

Влада Некрасова

Новые российские проекты СПГ без контроля государства еще больше снизят экспортные цены на газ, а из-за налоговых льгот нанесут прямой ущерб бюджету страны. Об этом идет речь в письме заместителя председателя правления «Газпрома» Виталия Маркелова, которое он написал заместителю министра энергетики Павлу Сорокину в марте. Копией документа располагает агентство «Интерфакс».

«При реализации новых российских СПГ-проектов в отсутствие контроля со стороны государства цена экспортируемого российского газа будет снижаться из-за роста предложения и высокой конкуренции российских поставщиков между собой», — сообщает зампредправления «Газпрома». В результате, по его мнению, доходы российского бюджета будут снижаться из-за замещения экспорта трубопроводного газа экспортом СПГ с низкими налоговыми отчислениями (отсутствие экспортной пошлины и НДПИ): «Очевидны прямые убытки государства при реализации экспорта газа с СПГ-проектов в ущерб трубопроводному экспорту».

Виталий Маркелов отмечает, что и сами проекты СПГ могут просто не окупиться и вложенные в них (в инфраструктуру — прим. ред.) бюджетные средства окажутся «замороженными». «Появляются новые риски для проектов СПГ, связанные с планами Европейского Союза по учету углеродного следа, поскольку выброс диоксида углерода СПГ-проектов существенно выше, чем при трубопроводных поставках», — настаивает высокопоставленный представитель «Газпрома».

Эксперты уже не раз замечали, что, например, проект «Ямал СПГ» должен был большую часть продукции поставлять в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТОР) и не создавать конкуренцию с трубопроводным газом в Европе. Однако в прошлом году большая часть ямальского сжиженного газа ушла как раз в страны ЕС из-за изменения конъюнктуры.

«Это реальность. С ней сложно спорить. Более 80% газа с проекта „Ямал СПГ“ в прошлом году было поставлено в Европу, что наряду с ростом поставок из США внесло вклад в обвал цен, который начался ещё до эпидемии», — говорит заместитель директора Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач. Он замечает, что это привело к потерям для бюджета. «Что касается новых проектов, то их нужно реализовывать либо на общих основаниях (без дополнительных льгот), либо с доказанным положительным эффектом для государства в виде роста налоговых поступлений и инвестиций в российские цепочки создания стоимости», — считает эксперт.

В своем письме зампредправления «Газпрома» в этот раз сделал акцент на Дальнем Востоке. С одной стороны, с Сахалина планируются поставки газа в Китай по трубопроводу и паралельно у «Газпрома» уже есть действующий совместный проект по производству СПГ для стран АТОР «Сахалин-2». С другой, «Роснефть» планирует построить «Дальневосточный СПГ» совместно с американской ExxonMobil, индийской ONGC Videsh Ltd. и японской SODECO. Эти же компании являются участниками проекта «Сахалин-1» по добыче нефти и газа.

В своем письме зампредправления «Газпрома» напомнил, сообщает «Интерфакс», что изначально целью реализации СПГ-проектов в России была диверсификация внешних рынков сбыта российского газа, в первую очередь, путем направления его в страны АТОР (например, завод на «Сахалине-2»). Поэтому он призвал оценить варианты загрузки существующих и новых мощностей по производству СПГ на Дальнем Востоке для того, чтобы увеличить долю российского экспорта на мировом рынке сжиженного газа, а также для наращивания объемов геологоразведочных работы на Сахалинском шельфе. «Оптимальным решением по загрузке новых мощностей по производству СПГ является продажа газа проекта „Сахалин-1“ на нужды проекта строительства третьей технологической линии действующего завода „Сахалина-2“. Указанный вариант, по оценкам Sakhalin Energy, является более экономически привлекательным как для консорциума „Сахалин-1“, так и для РФ, в целом, по сравнению с поставками газа в адрес нового проекта „Дальневосточный СПГ“, предлагаемого к реализации консорциумом „Сахалин-1“», — сообщил заместителю министра энергетики России Виталий Маркелов.