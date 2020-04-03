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Герман-младший назвал остановку съемок своего фильма катастрофой

Герман-младший назвал остановку съемок своего фильма катастрофой
Режиссер Алексей Герман-младший назвал катастрофой остановку съемок своей масштабной картины "Воздух" о первых отрядах летчиц-истребителей во время Второй мировой войны.

"Мы остановились 17-20 марта, когда стало известно об ограничении на одновременное нахождение более 50 человек на площадке. У нас на пике до 250 человек одновременно на площадке находились из разных городов, кто-то иногда прилетал из-за границы. У нас должны были быть самолеты времен войны, которых в России нет летающих. Съемки планировались в Европе, изначально в Чехии. И продюсеры приняли решение, что надо остановиться. Для нас это катастрофа, конечно. Понятно, что мы будем из нее выбираться. Проблема в том, что у нас большой фильм", - рассказал РИА Новости режиссер.

Он отметил, что успел снять половину фильма – картина осенне-зимняя, летом съемки невозможны.


Сергей Безруков, Елена Лядова, Аглая Тарасова. У нас сотни ролей, за каждым актером стоит театр, спектакли. Мы выстраивали сложнейшую логистику в течение многих месяцев. Это все полетело. Но мы не одни в этой ситуации, это у всей страны так", - сказал Герман.
# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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