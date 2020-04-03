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Глава Австрии пообещал бороться за каждое рабочее место в условиях пандемии

Глава Австрии пообещал бороться за каждое рабочее место в условиях пандемии

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


Канцлер Австрии Себастьян Курц, выступая перед Национальным советом, заявил, что правительство республики выделит 38 миллиардов евро компаниям, которые больше всего пострадали от пандемии.

Кризис, вызванный коронавирусом, ощутимо ударил по предприятиям, многие из которых теперь находятся на грани выживания. Руководство таких компаний уже идёт на крайнюю меру — увольнение сотрудников.

«Поэтому федеральное правительство немедленно решило предоставить 38 миллиардов евро на денежные пособия предприятиям и людям, чтобы сгладить эту ситуацию и гарантировать, что мы пройдём через кризис», — сказал Себастьян Курц.

По его словам, если не бороться за каждое рабочее место, то пандемия приведёт к невиданному ранее мировому экономическому кризису. Австрийский канцлер уверен, что в этой связи особую роль играет государственная поддержка, которая обязана защитить предприятия от развала и гарантировать сотрудникам будущее.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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