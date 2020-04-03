Глава Камчатки заявил о желании покинуть пост

Анастасия Иванова

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин после девяти лет руководства регионом заявил о своем желании покинуть пост. Как сообщили ИА Newstes в его пресс-службе, глава уже написал заявление на имя президента Владимира Путина.

«Сегодня я подал заявление об отставке по собственному желанию на имя президента», — сказал сам Владимир Илюхин.

3 марта 2011 года Владимир Илюхин официально вступил в должность губернатора Камчатского края. В мае 2015 года по согласованию с президентом РФ досрочно ушел в отставку и был назначен врио. В сентябре 2015 года, по результатам досрочных выборов, официально вступил в должность губернатора Камчатского края.

Девять лет руководства Камчатским краем — это самый длительный срок пребывания на посту губернатора региона после объединения Корякского автономного округа и Камчатской области в единый субъект.

ИА Newstes отмечает, что на момент написания сообщения Указа президента об отставке Илюхина не было, поэтому имя исполняющего обязанности еще неизвестно.

Ранее Владимир Путин назначил Владимира Уйбу временно исполняющим обязанности главы Республики Коми, Юрия Бездудного временно исполняющим обязанности губернатора Ненецкого автономного округа и Александра Цыбульского (ушел с поста главы Ненецкого округа) врио губернатора Архангельской области.