Губернатор Камчатки подал в отставку

Алексей Вольцев

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин подал заявление на имя президента Владимира Путина об уходе в отставку. Об этом сообщается на сайте региональной администрации.

Отмечается, что губернатор покидает свой пост по собственному желанию в связи с переходом на новую должность.

Илюхин занимал должность губернатора с 2011 года. Это самый длительный срок пребывания на посту губернатора Камчатского края после объединения Корякского автономного округа и Камчатской области.