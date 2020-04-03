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Губернатор Камчатки подал в отставку

Губернатор Камчатки подал в отставку
Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин подал заявление на имя президента Владимира Путина об уходе в отставку. Об этом сообщается на сайте региональной администрации.

Отмечается, что губернатор покидает свой пост по собственному желанию в связи с переходом на новую должность.

Илюхин занимал должность губернатора с 2011 года. Это самый длительный срок пребывания на посту губернатора Камчатского края после объединения Корякского автономного округа и Камчатской области.

# Политика
По материалам: ria.ru

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