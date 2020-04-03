Хайди Клум призналась, что ее старшая дочь собирается стать моделью: "Она попросила меня подвинуться"

Вадим Карасев

Еще один звездный ребенок готов пойти по стопам родителя. 46-летняя Хайди Клум обмолвилась в интервью, что ее старшая дочь, 15-летняя Лени, мечтает о карьере в мире моды. У немецкой супермодели четверо детей: 14-летний Генри, 13-летний Йохан, 10-летняя Лу Сулола и 15-летняя Лени. Их всех вместе с Хайди вырастил музыкант Сил, для которого только Лени не родная дочь. Отцом девочки является бизнесмен Флавио Бриаторе, но Сил удочерил ее, заменив ей родного отца.

Пока что среди моих детей по стопам своей мамы хочет пойти только Лени. Я никогда не подталкивала сыновей и дочерей к чему бы то ни было. Однако Лени сказала мне: "Ладно, подвинься. Позволь мне взять это дело на себя",— сказала Клум.





Хайди Клум с дочерью Лени в 2017 году





Светловолосую Лени пресса постоянно сравнивала с ее знаменитой мамой, когда редкие кадры дочери модели, сделанные папарацци, попадали в СМИ. Хайди призналась в интервью, что стремление дочери стать моделью пугает ее.

Мода — безжалостный бизнес. К тому же он сильно изменился за последние годы. Когда я начинала работать в 1992 году, все было совсем по-другому,— призналась Клум.





Хайди Клум с детьми





Фото из Instagram