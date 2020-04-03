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Хитрость Путина не удалась: Кулеба рассказал, как Украина разрушила планы РФ добиться отмены санкций

Хитрость Путина не удалась: Кулеба рассказал, как Украина разрушила планы РФ добиться отмены санкций

В связи с распространением пандемии коронавируса в мире Кремль инициировал процесс принятия Генеральной Ассамблеей ООН проекта резолюции «Декларация солидарности Объединенных Наций перед вызовами, созданными коронавирусом 2019 (COVID-19)», которая предусматривает якобы предоставление помощи государствам, пострадавшим от пандемии.

Об этом в своем Facebook написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба

В то же время, пояснил министр, в тексте за «этим благородным названием» крылось много правильных вещей и одна манипуляция, которая может иметь стратегические разрушительные последствия для системы международной безопасности — запуск процесса отмены международных санкций против России.

Но Украина первой из государств-членов ООН прервала процедуру умолчания относительно «мирных инициатив» РФ.

«Процедура умалчивания прервана. Российская резолюция не будет принята. Мы и в дальнейшем будем блокировать усилия России разрушить санкционный режим», — отметил Кулеба.

Глава украинской дипломатии подчеркнул, что ничто не мешает сотрудничеству государств для борьбы с коронавирусом и преодоления его последствий. К примеру, Украина поддержит другую резолюцию ГА ООН на эту же тему, которая «не содержит манипуляций, и пользуется поддержкой абсолютного большинства государств-членов ООН».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в России и ранее пытались использовать пандемию коронавируса и для снятия ограничительных мер. Так, председатель Комитета по международным делам в Совете Федерации Константин Косачев заявил, что миру грозит «затяжная рецессия», и предложил договориться «о единовременной и тотальной отмене любых экономических санкций, кроме введенных Советом Безопасности ООН».

# Украина
По материалам: fakty.ua

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