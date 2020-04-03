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Исследование: учителя на "удаленке" работают на три часа больше

Исследование: учителя на "удаленке" работают на три часа больше
Учителя в формате удаленного обучения работают на три часа больше, говорится в исследовании образовательного ресурса "Учи.ру".

Исследование основано на данных опроса на платформе 3,5 тысяч педагогов из учебных заведений субъектов РФ.

"У половины опрошенных рабочий день в среднем увеличился на 1–3 часа, у 36% – более чем на 3 часа. Затруднения вызвали: адаптация очной программы обучения к онлайн-формату (49%), работа с новым инструментарием (25%), сложности с коммуникацией (25%)", – говорится в документе.

# Россия
По материалам: ria.ru

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