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Из больницы в Коммунарке выписали 25 выздоровевших от COVID-19

Из больницы в Коммунарке выписали 25 выздоровевших от COVID-19

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


Из больницы в Коммунарке за сутки выписали 25 пациентов, у которых ранее выявили коронавирусную инфекцию. Об этом написал главный врач медучреждения Денис Проценко в Facebook.

«За сутки поступило 46 (новых больных — прим., ред.), выписано 43 (COVID 25)», — сообщил он.

По его словам, в больнице находятся 324 пациента. Их них 254 — с диагнозом пневмония, 165 — с подтверждённым коронавирусом.

В отделении реанимации и интенсивной терапии лежат 27 человек, семеро из них на искусственной вентиляции лёгких.  

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку COVID-19 пандемией. В России по данным на 2 апреля зафиксировано 3548 случаев инфицирования в 76 регионах страны. 

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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