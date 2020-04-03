Из больницы в Коммунарке выписали 25 выздоровевших от COVID-19

Влада Некрасова

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

Из больницы в Коммунарке за сутки выписали 25 пациентов, у которых ранее выявили коронавирусную инфекцию. Об этом написал главный врач медучреждения Денис Проценко в Facebook.

«За сутки поступило 46 (новых больных — прим., ред.), выписано 43 (COVID 25)», — сообщил он.

По его словам, в больнице находятся 324 пациента. Их них 254 — с диагнозом пневмония, 165 — с подтверждённым коронавирусом.

В отделении реанимации и интенсивной терапии лежат 27 человек, семеро из них на искусственной вентиляции лёгких.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку COVID-19 пандемией. В России по данным на 2 апреля зафиксировано 3548 случаев инфицирования в 76 регионах страны.