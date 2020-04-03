Эксперт дала советы российским семьям по адаптации к самоизоляции

Вадим Карасев

Руководитель Высшей школы логотерапии МИП Светлана Штукарева в беседе с Ruposters дала рекомендации российским семьям по адаптации к режиму самоизоляции.

"Даже в маленьких помещениях можно сделать пространство, в котором человек может побыть один. Полезно хотя бы минут на 40 оставаться в одиночку, даже если места мало, а семья большая", - отметила Штукарева.

Она также посоветовала заняться жильем, причем помогут даже маленькие интерьерные перестановки вплоть до простого переноса книг в другое место. Третий способ адаптироваться к самоизоляции для семьи - придумать новые варианты занятости.

"Особенно тревожным, которые у себя постоянно ищут признаки болезни, надо посмотреть на свой предыдущий опыт. У каждого была ситуация, когда он был болен, возможно, даже тяжело. Но он выздоровел. У него есть опыт выздоровления. Это ведь тот же самый человек, что и сейчас, только он стал чуть более тревожным. Чему он может поучиться у того, кто тогда падал, но поднимался", - рекомендует эксперт.

Кроме того, она дала советы супругам, у которых от долгого нахождения рядом начало появляться чувство раздражения. Особенно эти рекомендации касаются пар с "утяжеленными отношениями".

"Очень полезно повспоминать, как мы познакомились, почему мы вообще вместе, что нас связывало, через что мы вместе прошли. Важно освежить в памяти первую встречу. Где это было, как - это беспроигрышный вариант, который может разрядить обстановку. Не в тот момент, конечно, когда люди ссорятся, а когда есть оттенок раздражения. Как-то спросить, кто что помнит, что про это думает. В чем найти позитив в эти дни - ведь что такое позитив? Это необязательно какие-то положительные вещи, это вещи, которые не затронуты патологией, проблемой, с которой сталкивается человек", - указала специалист.

В период постоянного нахождения семьей в замкнутом пространстве на первый план могут выйти дела, которые откладывались, начнут вспоминаться и обсуждаться приятные моменты из прошлого, появятся новые традиции, новые роли. Кроме того, члены семьи могут натренировать выдержку и умение сглаживать конфликты.

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