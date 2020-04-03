Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Эксперт дала советы российским семьям по адаптации к самоизоляции

Эксперт дала советы российским семьям по адаптации к самоизоляции

Руководитель Высшей школы логотерапии МИП Светлана Штукарева в беседе с Ruposters дала рекомендации российским семьям по адаптации к режиму самоизоляции.

"Даже в маленьких помещениях можно сделать пространство, в котором человек может побыть один. Полезно хотя бы минут на 40 оставаться в одиночку, даже если места мало, а семья большая", - отметила Штукарева.

Она также посоветовала заняться жильем, причем помогут даже маленькие интерьерные перестановки вплоть до простого переноса книг в другое место. Третий способ адаптироваться к самоизоляции для семьи - придумать новые варианты занятости.

"Особенно тревожным, которые у себя постоянно ищут признаки болезни, надо посмотреть на свой предыдущий опыт. У каждого была ситуация, когда он был болен, возможно, даже тяжело. Но он выздоровел. У него есть опыт выздоровления. Это ведь тот же самый человек, что и сейчас, только он стал чуть более тревожным. Чему он может поучиться у того, кто тогда падал, но поднимался", - рекомендует эксперт.

Кроме того, она дала советы супругам, у которых от долгого нахождения рядом начало появляться чувство раздражения. Особенно эти рекомендации касаются пар с "утяжеленными отношениями".

"Очень полезно повспоминать, как мы познакомились, почему мы вообще вместе, что нас связывало, через что мы вместе прошли. Важно освежить в памяти первую встречу. Где это было, как - это беспроигрышный вариант, который может разрядить обстановку. Не в тот момент, конечно, когда люди ссорятся, а когда есть оттенок раздражения. Как-то спросить, кто что помнит, что про это думает. В чем найти позитив в эти дни - ведь что такое позитив? Это необязательно какие-то положительные вещи, это вещи, которые не затронуты патологией, проблемой, с которой сталкивается человек", - указала специалист.

В период постоянного нахождения семьей в замкнутом пространстве на первый план могут выйти дела, которые откладывались, начнут вспоминаться и обсуждаться приятные моменты из прошлого, появятся новые традиции, новые роли. Кроме того, члены семьи могут натренировать выдержку и умение сглаживать конфликты.

Ранее в Росконтроле рассказали, как оставаться здоровым и полным сил на карантине.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Рейтинг Путина вырос после обращения к нации
Рейтинг Путина вырос после обращения к нации
Владимир Кристовский стал отцом в шестой раз
Владимир Кристовский стал отцом в шестой раз
Российские нефтяники приготовились пойти на попятную
Российские нефтяники приготовились пойти на попятную
Эксперт дала советы российским семьям по адаптации к самоизоляции
Эксперт дала советы российским семьям по адаптации к самоизоляции
Опасный вредитель ясеня проник в шестнадцать областей европейской России
Опасный вредитель ясеня проник в шестнадцать областей европейской
Турция со скандалом покинула первую виртуальную конференцию НАТО
Турция со скандалом покинула первую виртуальную конференцию НАТО
Ле Пен призвала французов объединиться вокруг правды во время пандемии
Ле Пен призвала французов объединиться вокруг правды во время пандемии
В Чечне комендантский час, в Дагестане «карантин Шредингера» в мечетях
В Чечне комендантский час, в Дагестане «карантин Шредингера» в мечетях
Путин оценил возможность единообразных ограничений в экономике
Путин оценил возможность единообразных ограничений в экономике
Патриарх Кирилл обратился с посланием из-за ситуации с коронавирусом
Патриарх Кирилл обратился с посланием из-за ситуации с коронавирусом
Мишустин проводит по видеосвязи заседание совета по борьбе с COVID-19
Мишустин проводит по видеосвязи заседание совета по борьбе с COVID-19
Собчак призвала «думать о сильных» во время коронавируса
Собчак призвала «думать о сильных» во время коронавируса

Топ на сегодня

Путин принял отставку губернатора Архангельской области
Путин принял отставку губернатора Архангельской области
Названы причины «коронавирусного чуда» Греции
Названы причины «коронавирусного чуда» Греции
Путин назначил врио главы Архангельской области Александра Цыбульского
Путин назначил врио главы Архангельской области Александра Цыбульского
Аквамена задумали заменить геем
Аквамена задумали заменить геем
#СидимДома: вспоминаем, как Ульяна Сергеенко, Ирина Шейк, Рианна и другие сделали пижамы модными
#СидимДома: вспоминаем, как Ульяна Сергеенко, Ирина Шейк, Рианна и

Еще по теме

Ходжес: Нам есть чему поучиться у украинских солдат
Россиянам назвали средство от стресса при самоизоляции эффективнее алкоголя
РПЦ поставила себя на путь самоизоляции - Порошенко
«Яндекс» начал отслеживать уровень самоизоляции россиян