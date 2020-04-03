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Эксперт прокомментировал развитие кризиса на нефтяном рынке

Эксперт прокомментировал развитие кризиса на нефтяном рынке
Три важнейших игрока нефтяного рынка - Россия, США и Саудовская Аравия - должны прийти к соглашению, чтобы снизить и без того масштабный эффект пандемии коронавируса и падения спроса на нефть, рассказал РИА Новости Рубен Крус, ведущий партнер департамента энергетики и природных ресурсов KPMG в Мексике.

"Если лидеры трех стран - США, Саудовской Аравии и России - сядут за стол переговоров и договорятся о том, о чем им следует договориться, экономическое воздействие падения цен на нефть может быть уменьшено. Это было бы хорошим сигналом рынку", - сказал Крус.

По мнению эксперта, помимо влияния пандемии коронавируса на мировую экономику ситуацию усложняет геополитический конфликт, который в итоге распространяется на многие страны.


"Есть ответственность в принятии решений и сигналах рынку, которые посылают эти три крупных игрока, представляющие более 30% мировой добычи нефти", - добавил Крус.

# Россия
По материалам: ria.ru

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