Эксперт рассказал, какая серьезная опасность распространения коронавируса существует в России

Вадим Карасев

Завлабораторией биотехнологии и вирусологии НГУ, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов ответил на вопросы корреспондентов газеты «Известия» о коронавирусе. Эксперт считает, что главной угрозой распространения болезни в России являются бессимптомники.

Некоторые люди переносят COVID-19 без каких-либо клинических проявлений, но при этом могут заражать других. Нетесов отметил, что бессимптомников может быть от 10 до 50 %. Именно от таких людей во многом зависит дальнейшее распространение коронавирусной инфекции.





Он также обратил внимание на возможность передачи коронавируса после выздоровления. Необходимо проводить тесты при выписке пациентов на присутствие вируса в мокроте или носоглоточных смывах. По словам специалиста, у них могут оставаться остатки разрушенных клеток с вирусом, которые выходят при чихании и кашле.

По мнению Нетесова, нерабочие дни в апреле помогут избежать сильного распространения инфекции по России.